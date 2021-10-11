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11 жовтня 2021, 10:21 49

Хакер з Франківщини створив "армію ботів" для поширення вірусних програм - СБУ

11 жовтня 2021, 10:21 49
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Фото: з відкритих джерел
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Кіберфахівці Служби безпеки України викрили хакера, який створив та адміністрував потужний ботнет – автоматизовану мережу з понад 100 тисяч фейкових облікових записів. Через неї він здійснював DDoS- та спам-атаки

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Як вдалося встановити оперативникам, хакером виявився житель Івано-Франківської області. Окрім кібератак і зламування сайтів він займався підбором паролів до скриньок електронної пошти на віддалених платформах так званим "брутфорсом".

Замовників знаходив на закритих форумах та у чатах Telegram, а розрахунки з "клієнтами" здійснював через заборонені в Україні електронні платіжні системи.

При цьому, за даними слідства, прикарпатець є представником російської електронної системи миттєвих розрахунків Webmoney, на яку поширюється дія санкцій РНБО.

Наразі організатору ботнету готується повідомлення про підозру.

Нагадаємо, СБУ заблокувала 76 хакерських атак на інформресурси українських органів влади за червень.

СБУ хакери інтернет злам Івано-Франківська область

 
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