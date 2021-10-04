Кіберполіцейські викрили українського хакера, який обікрав компанії на $150 млн

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Правоохоронці викрили українського хакера у здійсненні вірусних атак на понад 100 іноземних компаній. Потерпілим завдано понад 150 мільйонів доларів збитків

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Загалом хакер здійснив атаки на понад 100 іноземних компаній у Північній Америці та країнах Європи. Серед потерпілих - відомі світові енергетична та туристична компанії, а також розробники техніки", - розповіли у поліції.

Збитки, завдані потерпілим, сягають 150 мільйонів доларів.

Як встановили правоохоронці, чоловік мав спільника, який допомагав виводити гроші.

Із залученням спецпідрозділу ТОР патрульної поліції проведено обшуки за місцем мешкання фігуранта та в оселях його близьких осіб.

Відкрито кримінальне провадження. Чоловікові може загрожувати до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ заблокувала 76 хакерських атак на інформресурси українських органів влади за червень.