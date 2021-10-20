В праздничную неделю в Украине выросло количество кибератак на государственные инфоресурсы

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Всего за неделю, на которую пришлись праздничные выходные, количество кибератак разных видов увеличилось на 26%

Об этом свидетельствуют данные Госспецсвязи, передает RegioNews.

В Украине в течение недели с 13 по 19 октября зафиксировали и заблокировали 4 DDoS-атаки на государственные информационные ресурсы.

Системой защищенного доступа государственных органов к сети Интернет заблокировано 59 922 атаки различных видов, что на 26% больше чем на предыдущей неделе. Подавляющее большинство - сетевые атаки прикладного уровня (97%). Зафиксировано и заблокировано 4 DDoS-атаки, - говорится в сообщении.

Сообщается, что системой обнаружения уязвимостей и реагирования на киберинциденты и кибератаки на объектах мониторинга зафиксировано 76 345 подозрительных событий (на 36% меньше чем на предыдущей неделе).

Правительственной командой реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA в этот период зарегистрировано и обработано 2 651 киберинцидентов, что примерно на уровне предыдущей недели. Подавляющее большинство обработанных инцидентов принадлежит доменной зоне UACOM (около 99%). Основное количество инцидентов касается распространения вредоносного программного обеспечения — 96%, — отмечается в сообщении.

Как сообщалось, хакер с Франковщины создал "армию ботов" для распространения вирусных программ.

Также в сентябре за неделю в Украине заблокировали 39 тысяч атак на государственные информресурсы.