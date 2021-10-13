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13 жовтня 2021, 17:12 5

Мер Дніпра обмежив допуск невакцинованих співроібтників міськради на роботу

13 жовтня 2021, 17:12 5
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з відкритих джерел
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З 15 жовтня співробітники Дніпровської міської ради зможуть потрапити на роботу тільки за наявності сертифіката про вакцинацію або негативного ПЛР-тесту

Про це пише RegioNews з посиланням на прес-конференцію заступника директора КП "Міське управління справами Дніпровської міської ради" Романа Нечепурука в виданні "Наше місто"

За його словами, на сьогоднішній день серед співробітників виконавчих органів Дніпровської міськради 86% вакцинованих. Серед них близько 90% отримали вже дві дози вакцини. Серед комунальних підприємств та установ міськради цифри трохи інші – там близько 67% вакцинованих першою і другою дозами. При цьому за два місяці кількість вакцинованих зросла в два рази.

Роман Нечепурук повідомив, що згідно з розпорядженням міського голови Дніпра Бориса Філатова, до 15 жовтня 2021 року всі співробітники виконавчих органів Дніпровської міської ради, комунальних підприємств та установ зобов'язані зробити хоча б одне щеплення і надати відповідний документ своєму керівнику. В іншому випадку з 15 жовтня на роботу вони зможуть потрапити тільки в тому випадку, якщо нададуть свіжий ПЛР-тест або документ, який містить протипоказання для вакцинації.

"З початку наступного тижня вхід до Дніпровської міськради буде контролюватися нашими співробітниками — - зазначив Роман Нечепурук. - Він буде дозволений тільки тим, хто має сертифікат про вакцинацію в паперовому або електронному вигляді, або зроблений максимум за 72 години до цього негативний ПЛР-тест. Це ж правило стосується і відвідувачів міської ради-наприклад, журналістів", - додав чиновник.

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