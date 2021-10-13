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13 жовтня 2021, 19:53 5

У Херсоні у пунктах щеплення вишикувалися черги

13 жовтня 2021, 19:53 5
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Фото з відкритих джерел
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У Херсоні, який з 15 жовтня разом з усією областю, переходить у "червону" зону епідемічної небезпеки – черги у пунктах вакцинації, питання про мотивацію для проведення щеплення уже не виникає

Про це на пресконференції заявив в.о. заступника міського голови Роман Головня, передає RegioNews з посиланням на Укрінформ.

Станом на ранок у нас близько 20% від всього населення має дві (дози – ред.) вакцини – це те, що зелений сертифікат, - сказав Головня.

За його словами, близько 126 тисяч містян отримали першу дозу вакцини.

Головня зазначив, що всі масово вакцинуються, і наразі питань з мотивацією нема, всі розуміють серйозність ситуації.

У нас у місті – вакцинальний бум, вишикувалися черги, - заявив в.о. заступника міського голови.

Він зазначив, що був випадок, коли людині у черзі стало зле, викликали екстрену медичну допомогу, зробили швидкий тест і він виявився позитивним.

Дотягли до останнього, коли в пік епідемії масово збираємося для того, щоб вакцинуватися, - зазначив Головня.

Він звернувся до херсонців з проханням з повагою ставитися до медичних працівників, які дуже завантажені. Та підкреслив, що якщо вони звільнятимуться, це буде катастрофа.

Сьогодні ми вели розмову про шпиталь ветеранів війни, то там нема реально фізично працівників, потрібно їх шукати, щоб вони прийшли працювати - розповів в.о. заступника міського голови.

Він також звернув увагу на навантаження, що лягло на первинну ланку, яка також працює з ковідними хворими.

Відверто вам скажу – люди втомилися, тому я хотів би закликати всіх до взаєморозуміння, щоб люди не піднімали зайвої паніки, претензійності. Багато людей (медпрацівників – ред.) кажуть: нам простіше звільнитися (і пишуть заяви на звільнення), ніж у такому режимі працювати. Хоч є там доплати, нема доплат. На первинній ланці, наприклад, зараз немає доплат, ми порушуємо питання, щоб їх підтримати, і цю доплату зробити. Так само навантаження у відділеннях – ви уявіть, якщо лікарня завантажена зі ста відсотків на 95%. Причому, це - важкі хворі. Він реально зараз не потребує кисню, через десять хвилин уже потрібно везти в реанімацію, - каже Головня.

Він зазначив, що порушив питання перед депутатами міської ради, міським головою, щоб передбачити доплати первинній ланці, підтримавши в цих умовах медиків.

Наразі в області 48 118 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них: 38 872 людини побороли недуг; 7 721 людина інфікована COVID-19; 1 525 людей померли. В області вже використано 355 тисяч доз вакцин від коронавірусу.

Як повідомлялося, в Україні перша область перейшла до "червоної" зони - Херсонська.

коронавірус COVID-19 Херсон червона зона вакцинація

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