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15 жовтня 2021, 12:00 175

Житомир наближається до червоної зони - мер

15 жовтня 2021, 12:00 175
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з відкритих джерел
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Через погіршення ситуації з коронавірусом Житомир може увійти до "червоної" зони адаптивного карантину вже за тиждень.

Як передає RegioNews, про це мер міста Сергій Сухомлин заявив в ефірі одного з телеканалів.

"Я думаю, що через тиждень, максимум, Житомир увійде в "червону" зону. Місця в лікарнях у нас є, ніяких проблем із забезпеченням немає... МОЗ рекомендувало школам піти на канікули з 18 жовтня, але ми наступний тиждень будемо проводити навчання в школах і дитячих садках", - зазначив Сухомлин.

В "червоній" зоні заборонена робота ресторанів, кінотеатрів, ринків і фітнес-центрів. Обмеження не поширюється на ті заклади, де 100% працівників і клієнтів повністю щеплені.

Навчальні заклади, де щеплення отримали менше 100% персоналу, не можуть працювати в очному форматі, тому мають перейти на дистанційку. Це не стосується дитсадків і 1-4 класів.

Нагадаємо, що Херсонська область першою в Україні перейшла до "червоної" зони. Ще 17 областей перебувають у помаранчевій зоні епідемічної небезпеки.

карантин COVID-19 Житомир червона зона дистанційне навчання

 
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