Школьники Днепра уходят на каникулы на неделю раньше из-за "красной зоны"

Школы Днепра из-за введения в регионе "красной" зоны карантина уходят на каникулы с 18 октября, а не с 25, как планировалось ранее

Об этом говорится в сообщении Департамента гуманитарной политики Днепровского городского совета, передает RegioNews.

Как отмечается, решение о преждевременных каникулах в школах Днепра было принято из-за решения госкомиссии по ТЭБ и ЧС относительно установления "красной" зоны карантина в Днепропетровской области и учитывая рекомендации о начале каникул с 18 октября Министерства образования и науки Украины.

С целью предотвращения роста заболеваемости ковидом среди детей мы вынуждены начать каникулы с 18 октября 2021 года, - говорится в сообщении.

Вместе с тем, садики будут работать в обычном режиме.

Как сообщалось, на границе "красной" зоны карантина находятся пять областей.

Также мэр Днепра ограничил допуск непривитых сотрудников горсовета на работу.