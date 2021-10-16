В Україні зафіксовано майже 13 тис. нових випадків COVID-19 за добу

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За добу 15 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 12 983 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на МОЗ України.

Із загальної кількості захворіли за добу, дітей – 1 105, медпрацівників – 204.

Також 148 438 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 79 580 людини, повністю імунізовані - 68 858 людей.

Також за минулу добу: госпіталізовано – 2 859 осіб; летальних випадків – 277; одужало – 5 874 особи, - йдеться в повідомленні.

У МОЗ додають, що за весь час пандемії в Україні захворіло – 2 623 882 особи; одужало – 2 322 456 осіб; летальних випадків – 60 414; проведено ПЛР-тестувань – 13 524 231.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 873 769 людей, з них отримали одну дозу – 7 873 767 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 433 791 людина (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 14 307 558 щеплень.

97% госпіталізованих із COVID-19 у вересні - невакциновані.

Як повідомлялося, Львівщина наближається до "червоної" зони карантину/

Також відомо, що осінні канікули для школярів можуть продовжити до 4 тижнів через пандемію коронавірусу.