В Україні зафіксовано майже 13 тис. нових випадків COVID-19 за добу
За добу 15 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 12 983 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на МОЗ України.
Із загальної кількості захворіли за добу, дітей – 1 105, медпрацівників – 204.
Також 148 438 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 79 580 людини, повністю імунізовані - 68 858 людей.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 2 859 осіб;
летальних випадків – 277;
одужало – 5 874 особи, - йдеться в повідомленні.
У МОЗ додають, що за весь час пандемії в Україні захворіло – 2 623 882 особи; одужало – 2 322 456 осіб; летальних випадків – 60 414; проведено ПЛР-тестувань – 13 524 231.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 873 769 людей, з них отримали одну дозу – 7 873 767 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 433 791 людина (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 14 307 558 щеплень.
97% госпіталізованих із COVID-19 у вересні - невакциновані.
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