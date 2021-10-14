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На межі "червоної" зони карантину знаходяться п'ять областей - Кузін
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14 жовтня 2021, 13:06 356

На межі "червоної" зони карантину знаходяться п'ять областей - Кузін

14 жовтня 2021, 13:06 356
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Фото: з відкритих джерел
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П'ять регіонів України знаходяться на межі "червоної" зони карантину, ситуація в цих областях є напруженою

Як передає RegioNews, про це в ефірі Українського радіо заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

Я б хотів назвати Житомирську, Запорізьку, Дніпропетровську, Донецьку і Харківську. Вони межують між "червоною" і "помаранчевими" зонами", - сказав Кузін.

За словами головного санітарного лікаря, в цих областях - напружена ситуація з коронавірусом. Поки її вдається стримувати шляхом розгортання нових ліжок або нових механізмів тестування на коронавірус.

"Але ситуація поступово погіршується. Ми робили кілька раундів прогнозування епідемічної ситуації. Ми бачимо, що пікові навантаження на систему охорони здоров'я очікуються все ж на другу половину листопада", - підсумував Кузін.

Нагадаємо, станом на четвер, 14 жовтня, в Україні вже 17 регіонів відповідають показникам "помаранчевої" зони адаптивного карантину. Решта регіонів знаходиться у "жовтій" зоні.

Протягом попередньої доби, 13 жовтня, в Україні виявили майже 18 881 новий випадок коронавірусної інфекції. Серед лідерів по захворюваності залишається Харківська область.

МОЗ Ігор Кузін область червона зона карантин локдаун

 
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