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10 жовтня 2021, 16:06 520

На Запоріжжі знайшли повішеним бізнесмена, співзасновника компанії Олком

10 жовтня 2021, 16:06 520
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Фото з відкритих джерел
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У Мелітополі знайшли повішеним відомого бізнесмена, власника ТМ Молочна ріка Євгена Куценка, який також був одним зі співзасновників відомої в Україні компанії Олком

Про це повідомляють місцеві ЗМІ, передає RegioNews.

У поліції кажуть про самогубство 53-річного Куценка. Про це повідомила прессекретарка поліції Запорізької області Олена Лебединська у коментарі Fakty.ua.

У добовому зведенні швидкої йдеться про те, що у Мелітополі по вул. 50 років Перемоги "сталося повішення чоловіка 53 років". Бригада, що прибула на виклик, попри проведення реанімаційних заходів констатувала смерть постраждалого.

Видання РІА-Мелітополь припустило, що причиною самогубства підприємця стали проблеми в бізнесі — нібито його молокозавод опинився на межі закриття.

Раніше Куценка уже підозрювали у спробі самогубства на тлі бізнесових проблем. У 2014 році підприємець намагався застрелитися, але вижив. Сам Куценко згодом спробу самогубства заперечував, наполягаючи, що поцілив собі у голову випадково. Життя йому тоді ледве врятували. Було розпочато справу за статтею про доведення до самогубства. Утім, її невдовзі закрили.

Куценко був вихідцем із впливового у Мелітополі клану покійного Олега Олексенка — нардепа, засновника групи компаній Олком, зазначає Depo. Запоріжжя. Після смерті засновника клану активи отримали у спадщину сестра Олексенка — Ольга Куценко та її чоловік Євген Куценко.

Родина Куценків потрапляла у різноманітні рейтинги українських багатіїв. Їхні активи оцінювалися різними виданнями у різні роки від 39 до 151 млн доларів.

Бізнес розвивався доволі успішно, але у 2013 році подружжя почало процес розлучення й поділу майна. На тлі цього бізнесмен і поцілив у себе.

Урешті Олком припинив свою діяльність, всі його працівники і активи були переоформлені на Молочно-жировий комбінат Південний, створений в грудні 2017 року Євгеном Куценком. Підприємство продовжило випускати продукцію під ТМ Молочна ріка. У жовтні цього року стало відомо, що молокозавод закривається, працівників звільняють, у підприємства борги перед бюджетом.

Як повідомлялося, 8 жовтня у Києві помер народний депутат Антон Поляков.

Раніше, 12 вересня на Київщині знайшли мертвим суддю Печерського суду.

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