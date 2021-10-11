На Миколаївщині під час пожежі загинули троє людей
У смт Березнегувате Баштанського району Миколаївської області три людини загинули в результаті пожежі в приватному будинку
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС України.
Від Нацполіції до ДСНС надійшла інформація, що у смт Березнегувате Баштанського району в одноповерховому приватному житловому будинку виявлено тіла 3-х осіб", - йдеться у повідомленні.
Під час огляду місця події, встановлено, що вогнем знищено ліжко на площі 2 м2.
Підрозділи ДСНС не залучалися, пожежа самоліквідувалася.
Нагадаємо, днями у Харкові горів житловий будинок, що є пам'яткою архітектури.
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