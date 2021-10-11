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11 жовтня 2021, 09:01 103

На Миколаївщині під час пожежі загинули троє людей

11 жовтня 2021, 09:01 103
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Фото: з відкритих джерел
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У смт Березнегувате Баштанського району Миколаївської області три людини загинули в результаті пожежі в приватному будинку

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС України.

Від Нацполіції до ДСНС надійшла інформація, що у смт Березнегувате Баштанського району в одноповерховому приватному житловому будинку виявлено тіла 3-х осіб", - йдеться у повідомленні.

Під час огляду місця події, встановлено, що вогнем знищено ліжко на площі 2 м2.

Підрозділи ДСНС не залучалися, пожежа самоліквідувалася.

Нагадаємо, днями у Харкові горів житловий будинок, що є пам'яткою архітектури.

пожежа ДСНС смерть Миколаївська область поліція

 
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