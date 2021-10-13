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13 октября 2021, 20:58 6

Умер бывший директор ЧАЭС, при котором случилась Чернобыльская катастрофа

13 октября 2021, 20:58 6
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Фото из открытых источников
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Скончался бывший директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов. Он возглавлял станцию во время Чернобыльской катастрофы

Об этом сообщает Государственное специализированное предприятие "Чернобыльская АЭС" в Facebook, передает RegioNews.

Сегодня на 85-м году ушел из жизни первый директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов. Коллектив и администрация предприятия выражают свое глубокое соболезнование родным и близким умершего, - говорится в сообщении.

Известно, что Брюханов в течение 1970-1986 годов занимал должность директора Чернобыльской АЭС. После Чернобыльской катастрофы отстранен от должности. 29 июля 1988 года вместе с бывшим главным инженером станции Николаем Фоминым осужден на 10 лет лишения свободы. Освобожден досрочно через 5 лет. С февраля 1992 года - работник ГП "Укринтерэнерго", работал до 2008 года.

Как сообщалось, 24 августа Украина открыла вблизи Чернобыльской АЭС собственное хранилище ядерных отходов.

Чернобыль АЭС смерть директор

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