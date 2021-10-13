Умер бывший директор ЧАЭС, при котором случилась Чернобыльская катастрофа
Скончался бывший директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов. Он возглавлял станцию во время Чернобыльской катастрофы
Об этом сообщает Государственное специализированное предприятие "Чернобыльская АЭС" в Facebook, передает RegioNews.
Сегодня на 85-м году ушел из жизни первый директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов. Коллектив и администрация предприятия выражают свое глубокое соболезнование родным и близким умершего, - говорится в сообщении.
Известно, что Брюханов в течение 1970-1986 годов занимал должность директора Чернобыльской АЭС. После Чернобыльской катастрофы отстранен от должности. 29 июля 1988 года вместе с бывшим главным инженером станции Николаем Фоминым осужден на 10 лет лишения свободы. Освобожден досрочно через 5 лет. С февраля 1992 года - работник ГП "Укринтерэнерго", работал до 2008 года.
Как сообщалось, 24 августа Украина открыла вблизи Чернобыльской АЭС собственное хранилище ядерных отходов.