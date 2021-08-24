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Україна відкрила поблизу Чорнобильської АЕС власне сховище ядерних відходів
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24 серпня 2021, 13:24 504

Україна відкрила поблизу Чорнобильської АЕС власне сховище ядерних відходів

24 серпня 2021, 13:24 504
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Фото Металургпром
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На День Незалежності України в Чорнобилі відкрили сховище ядерних відходів

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на видання Металургпром.

Завдяки експлуатації сховища України сподівається зменшити залежність від Росії, куди раніше вивозилися відпрацювали елементи українських атомних електростанцій. Щорічні витрати на поховання в РФ ядерних відходів коштували до 170 мільйонів євро.

Коли ядерне паливо прибуває, воно упаковується в інший контейнер і перевозиться в сховище. Після цього нам потрібно тільки стежити за умовами зберігання, - говорить заступник генерального директора НАЕК "Енергоатом" Володимир Холоша.

Технологію розробила американська компанія Holtec, у якій Україна також закупила контейнери для зберігання відходів. Всього ж проект обійшовся приблизно в 1,5 мільярда євро.

У тягача є режим перевезення ядерного палива. Його швидкість стає 0,32 км/год, ніяких різких рухів не відбувається. А коли він їде порожній, його швидкість - 0,61 км/год, - розповів оператор тягача Іван Євенко.

Як відзначили в "Енергоатомі", перші ядерні відходи прибудуть в сховище через кілька місяців, коли об'єкт отримає дозвіл від Державної інспекції ядерного регулювання.

До цього Україна регулярно вивозила відходи з Рівненської, Южно-Української та Хмельницької АЕС в РФ. Проблема зберігання такого палива на Україні встала гостро після розриву економічних відносин з РФ. У 2012 році було вирішено побудувати централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива.

Довідково.

Вибух в квітні 1986 року на Чорнобильській АЕС - тоді ще радянської - вважається найбільшою ядерною катастрофою за всю історію. Після руйнування четвертого блоку АЕС в атмосферу було викинуто велику кількість радіоактивних речовин. Протягом перших трьох місяців після катастрофи від променевої хвороби загинула 31 людина, але наслідки випромінювання, за різними оцінками, торкнулися сотні тисяч людей. Десятки тисяч жителів територій, розташованих в радіусі 30 кілометрів від місця аварії, були переселені в інші райони.

У 2016 році над зруйнованим реактором звели стометровий сталевий саркофаг, покликаний замінити який прийшов став непридатним бетонну конструкцію, яка була побудована ліквідаторами аварії в 1986 році.

Як повідомлялося, Зеленський хоче зробити з Чорнобиля "зону відродження".

Раніше, у квітні 2020-го у Чорнобильській зоні горіли торфовища.

Енергоатом Чорнобиль радіація День незалежності сховище

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