У Львові з 18 жовтня посилюють карантин: що буде заборонено

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У Львові вже з 18 жовтня буде посилено карантин

Як повідомив в Telegram мер Львова Андрій Садовий, нові правила торкнуться шкіл, магазинів, ресторанів, кінотеатрів, спортзалів та інших установ, пише RegioNews.

"Щойно завершилося засідання міської комісії з надзвичайних ситуацій. Я прошу уважно прочитати цей текст і зрозуміти його, без вигадок і спотворень. З 18 жовтня Львів житиме за новими карантинними правилами", - зазначив він.

Всі школярі йдуть на двотижневі канікули до 1 листопада. Також це стосується позашкільної освіти та дозвілля.

У місті буде заборонено проводити масові заходи, крім тих, де організатори та учасники матимуть сертифікат вакцинації або негативний ПЛР-тест, зроблений за 72 години до заходу.

Театри, кінотеатри, музеї та галереї, філармонія, органний зал працюватимуть тільки для відвідувачів, які мають сертифікат вакцинації або негативний ПЛР-тест. Кількість відвідувачів не більше 50% від загальної кількості місць.

Музичні школи - на двотижневих канікулах. Народні будинки, гуртки та секції - не працюватимуть. Бібліотеки працюватимуть тільки на видачу книг.

Промислові, продовольчі ринки і магазини, торгові центри, перукарні та салони краси: можуть працювати тільки вакциновані працівники або з негативним ПЛР-тестом. А також з дотриманням масочного режиму і не більше 50% заповнення торгових площ.

Спортзали зможуть відвідувати тільки вакциновані або з негативним ПЛР-тестом. Всі працівники повинні бути вакциновані. Заповнюваність не більш як 50%.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" з 21 жовтня буде перевозити пасажирів за новими правилами.