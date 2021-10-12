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12 жовтня 2021, 18:30 99

В Україні перша область перейшла до "червоної" зони

12 жовтня 2021, 18:30 99
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з відкритих джерел
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Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій віднесла Херсонську область до «червоного» рівня епідемічної небезпеки

Про це пише RegioNews з посиланням на Телеграм міністра Кабінету міністрів Олега Немчінова

"За результатами засідання Державна комісія вирішила встановити:

- з 00 години 00 хвилин 15 жовтня 2021 року "червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Херсонської області, та застосувати на території Херсонської області обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "червоного” рівня епідемічної небезпеки",- зазначається у повідомленні

Нагадаємо, що у вересні головний державний санітарний лікар Ігор Кузін прогнозував, що протягом 2-3 тижнів до "червоної” зони адаптивного карантину можуть перейти чотири області

Станом на 12 жовтня в Україні через високий рівень госпіталізацій із COVID-19, завантаженість ліжок із киснем і підвищений коефіцієнт виявлення випадків інфікування "помаранчевій" зоні епідемічної небезпеки відповідають 15 регіонів

червона зона карантин COVID-19 ДСНС кисень

 
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