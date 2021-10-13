МОЗ планує розширити перелік професій для обов'язкової вакцинації від COVID-19

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Міністерство охорони здоров'я України пропонує доповнити Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням від COVID-19. Перелік буде доповнений соціальними працівниками та працівниками деяких держпідприємств

Про це пише RegioNews з посиланням на проєкт наказу, який оприлюднено на сайті Федерації профспілок України.

Пропонується доповнити перелік працівниками:

Підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;

Установ і закладів, що надають соціальні послуги, закладів захисту прав дітей, реабілітаційних закладів;

Підприємств, установ та організацій, включених до Переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави

Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров'я України затвердило перелік професій для обов’язкової вакцинації.

Згідно з наказом від МОЗ, вакцинація проти коронавірусу є обов’язковою для працівників: центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів; місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів; закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.