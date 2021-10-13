В Херсоне в пунктах вакцинации выстроились очереди

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В Херсоне, который с 15 октября вместе со всей областью, переходит в "красную" зону эпидемической опасности – очереди в пунктах вакцинации, вопрос о мотивации для прививки уже не возникает

Об этом на пресс-конференции заявил и. о. заместителя городского головы Роман Головня, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

По состоянию на утро у нас около 20% от всего населения имеет две (дозы – ред.) вакцины – это то, что зеленый сертификат, - сказал Головня.

По его словам, около 126 тысяч горожан получили первую дозу вакцины.

Головня отметил, что все массово вакцинируются, и сейчас вопросов с мотивацией нет, все понимают серьезность ситуации.

У нас в городе – вакцинальный бум, выстроились очереди, - заявил и. о. заместителя городского головы.

Он отметил, что был случай, когда человеку в очереди стало плохо, вызвали экстренную медицинскую помощь, сделали быстрый тест и он оказался положительным.

Дотянули до последнего, когда в пик эпидемии массово собираемся для того, чтобы вакцинироваться, - отметил Головня.

Он обратился к херсонцам с просьбой с уважением относиться к медицинским работникам, которые очень загружены. И подчеркнул, что если они будут увольняться, это будет катастрофа.

Сегодня мы вели разговор о госпитале ветеранов войны, то там нет реально физически работников, нужно их искать, чтобы они пришли работать - рассказал и. о. заместителя городского головы.

Он также обратил внимание на нагрузку, легшую на первичное звено, которая также работает с ковидными больными.

Откровенно вам скажу – люди устали, поэтому я хотел бы призвать всех к взаимопониманию, чтобы люди не поднимали лишней паники, претенциозности. Многие люди (медработники – ред.) говорят: нам проще уволиться (и пишут заявления на увольнение), чем в таком режиме работать. Хоть есть там доплаты, нет доплат. На первичном звене, например, сейчас нет доплат, мы поднимаем вопрос, чтобы их поддержать, и эту доплату сделать. Так же нагрузка в отделениях – вы представьте, если больница загружена со ста процентов на 95%. Причем, это тяжелые больные. Он реально сейчас не нуждается в кислороде, через десять минут уже нужно везти в реанимацию, - говорит Головня.

Он отметил, что поднял вопрос перед депутатами городского совета, городским головой, чтобы предусмотреть доплаты первичному звену, поддержав в этих условиях медиков.

Сейчас в области 48 118 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирус. Из них: 38 872 человека побороли недуг; 7 721 человек инфицирован COVID-19; 1 525 человек умерли. В области уже использовано 355 тысяч доз вакцин от коронавирус.

Как сообщалось, в Украине первая область перешла в "красную" зону - Херсонская.