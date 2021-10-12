На Донбасі російські окупанти обстріляли військових ООС зі стрілецької зброї
Упродовж поточної доби з боку російсько-окупаційних військ в зоні проведення Операції об’єднаних сил зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.
Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр Операції об’єднаних сил
Біля Зайцевого позиції наших воїнів ворог обстріляв зі стрілецької зброї.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.
Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські підрозділи продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.
Нагадаємо, що упродовж минулої доби, 11 жовтня, російсько-окупаційні війська 9 разів порушували режим припинення вогню.
"Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний", - повідомили в ООС.