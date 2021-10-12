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На Донбасі російські окупанти обстріляли військових ООС зі стрілецької зброї
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12 жовтня 2021, 17:28 7

На Донбасі російські окупанти обстріляли військових ООС зі стрілецької зброї

12 жовтня 2021, 17:28 7
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з відкритих джерел
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Упродовж поточної доби з боку російсько-окупаційних військ в зоні проведення Операції об’єднаних сил зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.

Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр Операції об’єднаних сил

Біля Зайцевого позиції наших воїнів ворог обстріляв зі стрілецької зброї.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські підрозділи продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Нагадаємо, що упродовж минулої доби, 11 жовтня, російсько-окупаційні війська 9 разів порушували режим припинення вогню.

"Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний", - повідомили в ООС.

Донбас ООС РФ агресія обстріли

 
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