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12 октября 2021, 17:07 11

На Луганщине нашли схрон с минами вблизи автобусной остановки

12 октября 2021, 17:07 11
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Фото СБУ
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СБУ обнаружила в Луганской области схрон боевиков с противотанковыми минами и выстрелами для гранатометов. Тайник был оборудован в заброшенном здании возле автобусной остановки

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.

По оперативным данным, участники незаконных вооруженных формирований так называемой "ЛНР" оборудовали схрон в 2014 году для совершения диверсий. При осмотре тайники боевиков были изъяты:

13 противотанковых мин ТМ-62м;

7 выстрелов к ручному противотанковому гранатомету;

2 противопехотные мины МОН-50 и МОН-100;

8 боевых гранат с запалами;

13 взрывателей к противотанковым минам.

Проводятся необходимые действия для установления всех обстоятельств закладки тайника и выявления причастных к нему лиц.

Как сообщалось, в сентябре у "общественного активиста" со Львовщины нашли тайник со взрывчаткой и гранатами.

Также на Донбассе СБУ обнаружила три схрона боевиков в районе операции Объединенных сил (ООС).

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