На Луганщине нашли схрон с минами вблизи автобусной остановки
СБУ обнаружила в Луганской области схрон боевиков с противотанковыми минами и выстрелами для гранатометов. Тайник был оборудован в заброшенном здании возле автобусной остановки
Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.
По оперативным данным, участники незаконных вооруженных формирований так называемой "ЛНР" оборудовали схрон в 2014 году для совершения диверсий. При осмотре тайники боевиков были изъяты:
13 противотанковых мин ТМ-62м;
7 выстрелов к ручному противотанковому гранатомету;
2 противопехотные мины МОН-50 и МОН-100;
8 боевых гранат с запалами;
13 взрывателей к противотанковым минам.
Проводятся необходимые действия для установления всех обстоятельств закладки тайника и выявления причастных к нему лиц.
Как сообщалось, в сентябре у "общественного активиста" со Львовщины нашли тайник со взрывчаткой и гранатами.