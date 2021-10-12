На Львівщині викрили ділків, які нелегально продавали небезпечні речовини
Служба безпеки України затримала групу осіб, які, діючи на території Львівської та Закарпатської областей, здійснювали незаконну торгівлю вогнепальною зброєю та особливо небезпечними хімічними речовинами
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.
Організаторами схеми виявилися колишній керівник одного з підрозділів ДСНС України та раніше судимий мешканець Закарпатською області", - йдеться у повідомленні.
У ділків правоохоронці вилучили 25 кг ртуті металічної, 9-мм пістолет "Браунінг" і понад 300 набоїв до вогнепальної зброї різного калібру.
Одного з фігурантів затримано при спробі продажу чергової партії отруйної речовини та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Наразі тривають слідчі дії спрямовані на отримання доказів та притягнення до відповідальності інших учасників схеми.
Раніше повідомлялось, що на Хмельниччині викрили мережу онлайн-аптек, де продавали заборонені ліки.