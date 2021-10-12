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12 жовтня 2021, 14:24 66

На Львівщині викрили ділків, які нелегально продавали небезпечні речовини

12 жовтня 2021, 14:24 66
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Фото: з відкритих джерел
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Служба безпеки України затримала групу осіб, які, діючи на території Львівської та Закарпатської областей, здійснювали незаконну торгівлю вогнепальною зброєю та особливо небезпечними хімічними речовинами

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Організаторами схеми виявилися колишній керівник одного з підрозділів ДСНС України та раніше судимий мешканець Закарпатською області", - йдеться у повідомленні.

У ділків правоохоронці вилучили 25 кг ртуті металічної, 9-мм пістолет "Браунінг" і понад 300 набоїв до вогнепальної зброї різного калібру.

Одного з фігурантів затримано при спробі продажу чергової партії отруйної речовини та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наразі тривають слідчі дії спрямовані на отримання доказів та притягнення до відповідальності інших учасників схеми.

Раніше повідомлялось, що на Хмельниччині викрили мережу онлайн-аптек, де продавали заборонені ліки.

СБУ зброя ДСНС торговля Львівська область

 
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