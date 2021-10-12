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12 жовтня 2021, 16:34 5

У Волинській області спалах коронавірусу у 16 закладах освіти

12 жовтня 2021, 16:34 5
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Фото з відкритих джерел
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У 16 волинських закладах освіти виявили 16 активних спалахів коронавірусу. Йдеться, зокрема, про школи та дитсадки

Про це заявила головна санітарна лікарка області Наталія Янко, передає RegioNews.

У Луцькому районі - 5 спалахів COVID-19. Інфікування виявили в обласному будинку дитини, Ківерцівському медколеджі, Княгининівському ліцеї, а також в дитсадках №3 і №19 у Луцьку.

П'ять осередків захворюваності підтвердили у Камінь-Каширському районі: у школах селищ Видерта, Грудки, Полиці, Черче та у ліцеї №2, що у Камені-Каширському.

У Володимир-Волинському районі три спалахи: у дитсадку в Нововолинську, а також в ліцеї Нововолинська та Іваничів.

У Ковельському районі виявили осередки захворюваності в школі та дитсадку Турійська, а також в обласному ліцеї з посиленою фізпідготовкою.

Як повідомлялося, в Одесі в таборі "Молода гвардія" зафіксували другий спалах COVID-19.

Також у Чернівцях спалах COVID-19 в колективі обласного театру: скасовані вистави.

спалах COVID-19 Волинська область санлікар школи

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