У Чернівцях спалах COVID-19 в колективі обласного театру: скасовані вистави

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У Чернівецькому обласному облмуздрамтеатрі скасовані вистави через те, що не вистачає акторського складу через захворюваність на COVID-19

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на місцеве видання "Версії".

Навіть на День міста не змогли зіграти обіцяну виставу "Сватання на Гончарівці", бо не вистачало акторського складу. Вдалося зібрати акторів тільки на одну казку. Тому відмінили спектаклі – немає кому грати. Всі працівники театру здають ПЛР-тести, – розповіла художня керівниця Чернівецького драмтеатру ім. Ольги Кобилянської, народна артистка України Людмила Скрипка.

Як стало відомо, нездужають як актори, так і оркестранти. Чимало серед них і вакцинованих.

Кількість лікарняних зашкалює, такого у нас ще не було ніколи, – зауважує художня керівниця.

Не знає керівництво театру також, чи вдасться взяти участь найближчими вихідними у запланованому триденному фестивалі, присвяченому відзначенню 400-річчя Хотинської битви. Розпочати свято має трупа драмтеатру дійством на 40 хвилин.

Як повідомлялося, у МОЗ розповіли, коли в Україні очікується спалах коронавірусу.