У МОЗ скасували інтервал між щепленнями від COVID та від грипу - можна в один день

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У МОЗ дозволили щеплюватись проти COVID-19 та грипу в один день

Про це повідомив голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій, передає RegioNews із посиланням на "Суспільне".

За його словами, рішення ухвалили 27 вересня на засіданні Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ).

Зараз цей період становить 14 днів до і 14 днів після. Але при розгляді цього питання ми прийняли рекомендацію, і вона вже затверджена МОЗ на штабі з контролю інфекцій 1 жовтня, що вакцину проти інших інфекційних хвороб ми можемо вводити в один день з вакциною проти COVID-19, або з будь-яким інтервалом, – зазначив Лапій.

Він уточнив: єдине, що треба попередити лікаря, в яку руку зроблено щеплення, щоб інший укол був в іншу руку.

На запитання про те, наскільки безпечно вакцинуватись від грипу після перенесення коронавірусу, Лапій зазначив, що не лише безпечно, а й потрібно.

Мало того, що безпечно, але і потрібно. Але краще це робити після періоду ізоляції, щоб не наражати на небезпеку інших людей і персонал лікувального закладу, де ви будете вакцинуватись, - сказав фахівець.

Як повідомлялося у вересні, в Україні циркулюватимуть чотири штами грипу.