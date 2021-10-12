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12 октября 2021, 16:34 6

В Волынской области вспышка коронавируса в 16 учебных заведениях

12 октября 2021, 16:34 6
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Фото из открытых источников
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В 16 волынских учебных заведениях обнаружили 16 активных вспышек коронавируса. Речь идет, в частности, о школах и детсадах

Об этом заявила главная санитарная врач области Наталья Янко, передает RegioNews.

В Луцком районе - 5 очагов COVID-19. Инфицирования обнаружили в областном доме ребенка, Киверцовском медколледже, Княгининовском лицее, а также в детсадах №3 и №19 в Луцке.

Пять очагов заболеваемости подтвердили в Камень-Каширском районе: в школах поселков Выдерта, Грудки, Полицы, Черче и в лицее №2, что в Камень-Каширском.

Во Владимир-Волынском районе три вспышки: в детсаду в Нововолынске, а также в лицее Нововолынска и Иваничей.

В Ковельском районе обнаружили очаги заболеваемости в школе и детском саду Турийска, а также в областном лицее с усиленной физподготовкой.

Как сообщалось, в Одессе в лагере "Молодая гвардия" зафиксировали вторую вспышку COVID-19.

Также в Черновцах вспышка COVID-19 в коллективе областного театра: отменены спектакли.

вспышка COVID-19 Волынская область санврач школы

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