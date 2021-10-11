Одещина посилила карантин

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В Одеській області з 11 жовтня посилюються карантинні заходи. Вони стосуватимуться медицини та сфери освіти

Про це повідомив на на брифінгу головний санлікар Одеської області Віталій Гончаров, передає RegioNews.

За словами санлікаря, забороняються планові госпіталізації в місцевих лікарнях, крім випадків з ризиком ускладнення вагітності та пологів, а також з онкологічними і пульмонологічними хворобами.

Також Гончаров підкреслив, що під заборону потрапили масові заходи, а також будь-які розважальні, спортивні, рекламні та інші заходи, крім офіційних спортивних, які включені в єдиний календарний план.

Він додав, що показники захворюваності в Одеській області в 6 разів перевищують цільові. До критичної позначки вже підійшла кількість госпіталізацій і завантаженість ліжок з киснем.

Якщо така тенденція збережеться, то локдауну в кінці жовтня - на початку листопада не минути, - зазначив Гончаров.

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