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11 октября 2021, 16:41 3

Одесская область ужесточила карантин

11 октября 2021, 16:41 3
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Фото из открытых источников
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В Одесской области с 11 октября усиливаются карантинные мероприятия. Они будут касаться медицины и сферы образования

Об этом сообщил на брифинге главный санврач Одесской области Виталий Гончаров, передает RegioNews.

По словам санврача, запрещаются плановые госпитализации в больницах, кроме случаев с риском осложнения беременности и родов, а также с онкологическими и пульмонологическими болезнями.

Также Гончаров подчеркнул, что под запрет попали массовые мероприятия, а также любые развлекательные, спортивные, рекламные и другие мероприятия, кроме официальных спортивных, которые включены в единый календарный план.

Он добавил, что показатели заболеваемости в Одесской области в 6 раз превышают целевые. К критической отметке уже подошло количество госпитализаций и загруженность коек с кислородом.

Если такая тенденция сохранится, то локдауна в конце октября - начале ноября не миновать, - отметил Гончаров.

Как сообщалось, Садовый рассказал о карантинных ограничениях, которые введут во Львове.

Также на Запорожье школы и церкви переходят на "дистанционку".

Кроме этого, в Харькове срочно развернули почти 500 коек для больных COVID-19.

карантин Одесская область COVID-19 Ограничение санврач

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