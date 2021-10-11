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11 жовтня 2021, 16:16 2

У Харкові терміново розгорнули майже 500 ліжок для хворих на COVID-19

11 жовтня 2021, 16:16 2
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з відкритих джерел
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У Харкові терміново розгорнули ще майже 500 ліжок для хворих на COVID-19. Вцілому у містіі розгорнуто понад півтори тисячі місць для хворих COVID-19

Про це пише RegioNews з посиланням на заступницю Харківського міського голови Світлана Горбунова-Рубан.

За її словами, цими вихідними в Харкові терміново відкрили 300 ліжок у лікарні №8 та 190 додаткових місць у лікарні №18, де тепер - 240 ліжок для хворих на COVID-19.

Віцемер уточнила, що лікарня №18 почала приймати хворих на нові місця вчора ввечері, а лікарня №8 - сьогодні вранці. Вона повідомила, що у лікарню №8, як медичний заклад кардіологічного профілю, направлятимуть хворих не тільки з коронавірусом, а ще й з так званими "ковідними інфарктами".

Заступниця міського голови наголосила, що у зв'язку з розширенням ліжкового фонду в місті необхідно сформувати додаткові ковідні бригади медиків, тому на роботу запрошують лікарів.

Зазначимо, що тепер хворих на COVID-19 в Харкові приймають шість міських лікарень - №8, 13, 17, 18 і 25, а також пологовий будинок №2. Загалом розгорнуто понад 1,5 тис. ліжок. За словами Світлани Горбунової-Рубан, вільні місця є в лікарнях №8, 17, 18 і в пологовому будинку.

Всього госпіталізовано 901 людину, у реанімації - 52 пацієнти. Стаціонарну допомогу надають усім, хто її потребує.

Нагадаємо, що за минулу добу, 10 жовтня, в Україні виявили 8832 підтверджених випадки зараження коронавірусом. Серед захворілих - 863 дітей, медпрацівників - 78

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