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11 жовтня 2021, 12:51 442

Садовий розповів про карантинні обмеження, які запровадять у Львові

11 жовтня 2021, 12:51 442
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Фото: з відкритих джерел
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Для відвідувачів закладів громадського харчування у Львові можуть запровадити необхідність наявності сертифікату про вакцинацію або довідки про негативний ПЛР-тест

Як передає RegioNews, про це повідомив мер Львова Андрій Садовий в ефірі радіо "Люкс FM".

Зазначається, що таку норму можуть ввести через стрімке поширення COVID-19 у місті, однак це не є питанням найближчих днів.

Окрім того, влада міста планує відправити дітей 5-11 класів на дистанційне навчання вже з 18 жовтня.

На жаль, ми спостерігаємо динаміку поширення коронавірусу у Львові, в Україні. Тому ми прийняли рішення, що з 18 жовтня на тиждень дітей 5-11 класів відправляємо на дистанційне навчання", - зазначив мер.

При цьому, діти 1-4 класів продовжать ходити до школи, а малюки – до дитячих садочків. Також припинять свою роботу всі позашкільні заклади.

"Сьогодні-завтра ми приймемо наступні рішення щодо бізнесу. Має бути обов’язкова вакцинація працівників закладів торгівлі, закладів харчування. У відвідувачів закладів громадського харчування мають мати або сертифікат про вакцинацію, або довідка про негативний ПЛР-тест", - додав Садовий.

Міський голова зазначив, що наразі у Львові вакциновано "десь третину" населення міста.

Нагадаємо, у Львові з 18 жовтня посилюють карантин. Школи відправляють на дистанційне навчання та призупиняються планові операції.

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