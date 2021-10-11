В Україні 16 областей відповідають "помаранчевому" рівню небезпеки
Міністерство охорони здоров'я оновило епідеміологічні зони. Так, станом на 11 жовтня, "помаранчевому" рівню небезпеки відповідають 16 регіонів країни
Як передає RegioNews, про це свідчать дані МОЗ.
Зокрема, до "помаранчевої" зони епідемічної небезпеки віднесено Волинську, Дніпропетровську, Донецьку, Житомирську, Запорізьку, Луганську, Львівську, Одеську, Сумську, Полтавську, Тернопільську, Харківську, Херсонську, Хмельницьку, Чернівецьку та Чернігівську області.
Найвищий рівень захворюваності зафіксовано в Чернівецькій області (817) і Луганській області (802).
Також в трьох областях зафіксовано "червоний" рівень за показником динаміки госпіталізацій, а саме в Полтавській, Сумській та Чернігівській.
Нагадаємо, за минулу добу, 10 жовтня, в Україні виявили 8832 підтверджених випадки зараження коронавірусом. Серед захворілих - 863 дітей, медпрацівників - 78.