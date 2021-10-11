11:09  11 жовтня
В Україні 16 областей відповідають "помаранчевому" рівню небезпеки
11:03  11 жовтня
У Чернігові триває прощання з померлим нардепом Антоном Поляковим
08:09  11 жовтня
На Донбасі зафіксували десять порушень: двічі стріляли із заборонених озброєнь
UA | RU
UA | RU
11 жовтня 2021, 11:09 276

В Україні 16 областей відповідають "помаранчевому" рівню небезпеки

11 жовтня 2021, 11:09 276
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Міністерство охорони здоров'я оновило епідеміологічні зони. Так, станом на 11 жовтня, "помаранчевому" рівню небезпеки відповідають 16 регіонів країни

Як передає RegioNews, про це свідчать дані МОЗ.

Зокрема, до "помаранчевої" зони епідемічної небезпеки віднесено Волинську, Дніпропетровську, Донецьку, Житомирську, Запорізьку, Луганську, Львівську, Одеську, Сумську, Полтавську, Тернопільську, Харківську, Херсонську, Хмельницьку, Чернівецьку та Чернігівську області.

Найвищий рівень захворюваності зафіксовано в Чернівецькій області (817) і Луганській області (802).

Також в трьох областях зафіксовано "червоний" рівень за показником динаміки госпіталізацій, а саме в Полтавській, Сумській та Чернігівській.

Нагадаємо, за минулу добу, 10 жовтня, в Україні виявили 8832 підтверджених випадки зараження коронавірусом. Серед захворілих - 863 дітей, медпрацівників - 78.

карантин ушпиталення хвороба МОЗ область

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Притулок ліберал-націоналістів. Як Притула збирає свою нову команду із успішних "старих облич" Західної України
Взяти на гачок. Хто і навіщо згадав про земельні оборудки Труханова і Галантерника
Всі публікації »
Олексій Голобуцький
Володимир Фесенко
Віктор Таран
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram