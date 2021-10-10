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10 жовтня 2021, 18:51 3

Прибула партія додаткової безпекової допомоги від США Збройним силам України

10 жовтня 2021, 18:51 3
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Фото Міноборони
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До Міжнародного аеропорту "Бориспіль" прибула партія додаткової безпекової допомоги від США Збройним силам України

Про це повідомляє Міністерство оборони, передає RegioNews.

Як зазначається, вантажі міжнародної технічної допомоги прибули відповідно до домовленостей, досягнутих під час візиту Президента Володимира Зеленського до США.

Окрім раніше погодженого обсягу у 250 млн доларів, Україна отримує від американських партнерів медичне майно, озброєння, необхідні боєприпаси, високоточне озброєння та засоби радіолокаційного спостереження ще на 60 млн доларів. Вантажі надходять декількома партіями, одна з яких прибула сьогодні, 10 жовтня, до Міжнародного аеропорту "Бориспіль", - зауважили у Міноборони України.

За інформацією Міноборони, починаючи із 2014 року Україна отримала матеріально-технічної підтримки від США на загальну суму понад 2 млрд доларів.

Як повідомлялося, у Білому домі не підтвердили, що Україна може отримати від США нові системи протиракетної та протиповітряної оборони.

Також відомо, що Україна отримає від США ще $45 млн на гуманітарні потреби.

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