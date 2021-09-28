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28 вересня 2021, 13:42 8

У МЗС немає плану трансформації України, який Зеленський презентував у США

28 вересня 2021, 13:42 8
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з відкритих джерел
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Міністерство закордонних справ України повідомило, що не має копії Плану трансформації України, який презентував Президент України Володимир Зеленський в ході робочого візиту до Сполучених Штатів Америки. Також згаданого плану немає ані в Офісі Президента та Раді національної безпеки, ані у Верховній Раді та Кабінеті Міністрів

Про це пише RegioNews з посиланням на відповідь МЗС на інформаційний запит Українських Новин.

"Структурні підрозділи Міністерства не долучалися до розробки Плану трансформації України, який Президент України В.Зеленський представляв у рамках робочого візиту до Сполучених Штатів Америки на початку вересня цього року. Міністерство не володіє копією зазначеного вище Плану трансформації та не має у своєму розпорядженні переліку згаданих у Вашому запиті 80 проєктів", - вказано у відповіді.

Раніше Офіс Президента України (ОПУ), Рада національної безпеки і оборони (РНБО), а також Верховна Рада та Кабінет Міністрів заявили, що не мають копії Плану трансформації України.

1 вересня Зеленський під час візиту до США презентував План трансформації України.

"У рамках робочого візиту до США президент України Володимир Зеленський взяв участь в презентації плану трансформації України. Захід відбувся в приміщенні Національної бібліотеки Фреда Сміта з вивчення спадщини Джорджа Вашингтона", - зазначено на сайті офіційного інтернет-представництва Президента України.

Зеленський тоді розповів, що документ під назвою A Greater Justice and Opportunity - Building Prosperous and Resilient Ukraine визначає бачення розвитку України на найближчі роки як "безпекового форпосту, цифрового, інфраструктурного та аграрного хабу".

"Закладені в плані понад 80 проєктів - це амбітні проєкти на загальну суму 277 млрд доларів. Вони передбачають фінансування шляхом державного бюджету України, а також залучення програм міжнародної допомоги, кредитів, інвестицій", - повідомив він.

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