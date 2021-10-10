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10 октября 2021, 18:51 2

Прибыла партия дополнительной помощи безопасности от США вооруженным силам Украины

10 октября 2021, 18:51 2
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Фото Минобороны
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В Международный аэропорт "Борисполь" прибыла партия дополнительной помощи безопасности от США вооруженным силам Украины

Об этом сообщает Министерство обороны, передает RegioNews.

Как отмечается, грузы международной технической помощи прибыли в соответствии с договоренностями, достигнутыми во время визита Президента Владимира Зеленского в США.

Кроме ранее согласованного объема в 250 млн долларов, Украина получает от американских партнеров медицинское имущество, вооружение, необходимые боеприпасы, высокоточное вооружение и средства радиолокационного наблюдения еще на 60 млн долларов. Грузы поступают несколькими партиями, одна из которых прибыла сегодня, 10 октября, в Международный аэропорт "Борисполь", - отметили в Минобороны Украины.

По информации Минобороны, начиная с 2014 года Украина получила материально-технической поддержки от США на общую сумму более 2 млрд долларов.

Как сообщалось, в Белом доме не подтвердили, что Украина может получить от США новые системы противоракетной и противовоздушной обороны.

Также известно, что Украина получит от США еще $45 млн на гуманитарные нужды.

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