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03 жовтня 2021, 18:57 12

На Донбасі побудують два нові аеропорти - Зеленський

03 жовтня 2021, 18:57 12
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з відкритих джерел
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На Донбасі планується побудувати два аеропорти, які будуть тимчасовою альтернативою летовищам в окупованих Луганську та Донецьку

Як передає RegioNews, про це на прес-конференції у Трускавці заявив Президент України Володимир Зеленський.

Він зауважив, що також уже знайдено майданчик для аеропорту, який забезпечить авіасполучення з Маріуполем, адже в самому місті будувати летовище не можна через питання безпеки.

"Нажаль в Маріуполі віськові забороняють літати через безпекові питання", - нагадав Зеленський.

При цьому він уточнив терміну будівництва нових летовищ.

Маріупольський регіональний аеропорт буде побудований на стику двох областей - Донецької та Запорізької. Про це 19 липня на зустрічі з журналістами розповів міський голова Маріуполя Вадим Бойченко

Донбас президент аеропорт Маріуполь

 
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