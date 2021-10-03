На Донбасі побудують два нові аеропорти - Зеленський

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На Донбасі планується побудувати два аеропорти, які будуть тимчасовою альтернативою летовищам в окупованих Луганську та Донецьку

Як передає RegioNews, про це на прес-конференції у Трускавці заявив Президент України Володимир Зеленський.

Він зауважив, що також уже знайдено майданчик для аеропорту, який забезпечить авіасполучення з Маріуполем, адже в самому місті будувати летовище не можна через питання безпеки.

"Нажаль в Маріуполі віськові забороняють літати через безпекові питання", - нагадав Зеленський.

При цьому він уточнив терміну будівництва нових летовищ.

Маріупольський регіональний аеропорт буде побудований на стику двох областей - Донецької та Запорізької. Про це 19 липня на зустрічі з журналістами розповів міський голова Маріуполя Вадим Бойченко