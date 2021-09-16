У Білому домі не підтвердили, що Україна може отримати від США нові системи протиракетної та протиповітряної оборони

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Прессекретар Білого дому Джен Псакі не змогла підтвердити, що США нададуть Україні системи протиповітряної та протиракетної оборони "Залізний Купол"

Про це пише RegioNews з посиланням на брифінг спікера Білого дому

"Я повинна звірити це з командою. Я знаю, що ми заявляли про надання додаткової допомоги під час зустрічі(Байдена і Зеленського-ред.), але що стосується деталей, то я повинна перевірити у команди", - сказала американська чиновниця.

1 вересня Президент України Зеленський зустрівся з Президентом США Джо Байденом у Вашингтоні.

В ході візиту Україна і США підписали рамкову угоду про стратегічні основи оборонного партнерства, а також США оголосили про додаткове виділення Україні до кінця року 60 млн доларів військової допомоги, які включають закупівлю ракетних комплексів Javelin.

Також Офіс Зеленського пообіцяв, що США можуть передати Україні ізраїльські системи протиракетної оборони "Залізний купол".