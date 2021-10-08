Міноборони не вистачає понад 7 мільярдів гривень - заступник міністра

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Як передає RegioNews про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді повідомив заступник міністра оборони Олександр Носов.

"Щодо грошової винагороди за вересень місяць, вона виплачена на 100%. Щодо нагороди за участь у бойових діях у зоні виконання (Операції-ред.) Об’єднаних сил, вона виконана повністю за серпень. На сьогодні ми маємо заборгованість по виплаті одноразових винагород у розмірі 2 млрд 100 млн грн. Ми повністю це виплатимо у випадку, якщо нам буде внесено зміни в проєкт закону про зміни до бюджету за 2021 рік. Тому що в цілому у нас є нестача в грошах в Міністерстві оборони в обсязі 7,1 млрд грн", - сказав Носов.

Він наголосив, що для оплати винагород військовим оборонному відомству доводиться забирати гроші з інших напрямків.

"Для того, щоб виплачувати винагороду всім військовослужбовцям, в тому числі одноразові виплати. Ми зараз йдемо на те, що економимо гроші на закупівлі пального і на виплати премій вищому керівному складу Міністерства оборони", - зауважив представник МОУ.

Нагадаємо, що Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова заявляла, що військовим заборгували 1,5 мільярди гривень