Україна отримає від США ще $45 млн на гуманітарні потреби

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Про це йдеться в заяві, поширеній Держдепартаментом США, передає RegioNews з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Ця допомога Сполучених Штатів дасть змогу нашим міжнародним гуманітарним партнерам і далі підтримувати багатьох нужденних українців, за оцінками, 3,4 млн осіб, включно з тими, хто став переміщеною особою через конфлікт із Росією на сході України, - зазначено в заяві.

Також у документі наголошується, що виділені кошти будуть спрямовані на забезпечення людей їжею, необхідними медикаментами, водою та іншими важливими для життя речами.

Наше фінансування також допоможе нашим партнерам встановити контакти між членами сімей, які були розділені конфліктом, в деяких випадках йдеться про возз'єднання, - зазначено в заяві.

Як повідомлялося про підсумки зустрічі Зеленського з Байденом: говорили про Крим, деокупацію та стратегічне партнерство.

Також Укроборонпром у США уклав угод на 2,5 мільярда доларів.

Окрім цього, Сполучені Штати пообіцяли виділити до 60 мільйонів доларів військової допомоги Україні.