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10 октября 2021, 12:51 92

На Запорожье школы и церкви переходят на "дистанционку"

10 октября 2021, 12:51 92
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Фото из открытых источников
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Из-за определения на территории Запорожской области "оранжевого" уровня эпидемической опасности учреждениям образования, культуры, спорта, религиозным организациям Мелитополя рекомендуют перейти на дистанционную форму работы

Рекомендации обнародовали на сайте Мелитопольского горсовета, передает RegioNews.

Рекомендации приняты в соответствии с протоколом заседания региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Запорожской области от 06.10.2021 № 27 и согласно данным, размещенным на официальном вебсайте Минздрава.

Учреждениям общего среднего и внешкольного образования города рекомедуют перейти на "дистанционку" завтра, 11 октября, и рассмотреть возможность переноса осенних каникул на другой срок: с 18.10.2021 по 24.10.2021.

В обычном режиме будут работать детсады.

- Ограничить доступ жителей города к участию в богослужениях;

- максимально проводить богослужения в режиме "онлайн", - рекомендуют религиозным организациям Мелитополя.

Как сообщалось, 3 октября на Херсонщине 5 школ отправили на дистанционное обучение из-за всплеска заболеваемости коронавирусом.

Также Львов усиливает карантин: с 18 октября школы отправляют на дистанционное обучение и приостанавливаются плановые операции.

карантин онлайн Запорожская область оранжевая зона дистанционное обучение

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