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09 жовтня 2021, 12:41 85

В Україні вже 15 областей відповідають "помаранчевому" рівню небезпеки

09 жовтня 2021, 12:41 85
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Фото: з відкритих джерел
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Міністерство охорони здоров'я оновило епідеміологічні зони. Так, станом на 9 жовтня, "помаранчевому" рівню небезпеки відповідають вже 15 регіонів країни

Як передає RegioNews, про це свідчать дані МОЗ.

Зокрема, станом на 9 жовтня до "помаранчевої" зони епідемічної небезпеки віднесено Дніпропетровську, Донецьку, Житомирську, Запорізьку, Київську, Луганську, Львівську, Полтавську, Рівненську, Сумську, Тернопільську, Харківську, Херсонську, Хмельницьку та Чернівецьку області.

Найвищий рівень захворюваності в Чернівецькій та Луганській областях (768), а також у Херсонській (496) та Харківській (482) областях.

Раніше повідомлялося, що в Україні знову збільшать кількість ліжок з киснем для хворих на COVID-19.

Нагадаємо, станом на ранок 8 жовтня 13 областей України мали показники "помаранчевої" зони адаптивного карантину.

коронавірус карантин ушпиталення хвороба МОЗ

 
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