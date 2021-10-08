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08 жовтня 2021, 20:50 4

"Двійник" кандидата в нардепи Козиря відмовився балотуватися - ЦВК скасувала реєстрацію

08 жовтня 2021, 20:50 4
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Фото з відкритих джерел
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7 жовтня 2021 року Сергій Козир подав до ЦВК заяву про відмову від балотування у народні депутати. Комісія розглянула цю заяву та скасувала його реєстрацію кандидата у народні депутати

Про це повідомила пресслужба Секретаріату Комісії, передає RegioNews.

Комісія розглянула цю заяву та скасувала реєстрацію кандидата у народні депутати України Козиря Сергія Андрійовича, який балотувався в ОВО № 184 у порядку самовисування на проміжних виборах народного депутата України 31 жовтня 2021 року, - йдеться в повідомленні.

Також змінами до постанови про форму, колір і текст бюлетенів Комісія виключила позицію про вказаного кандидата з виборчого бюлетеня.

Таким чином, станом на 8 жовтня 2021 року, на проміжних виборах народних депутатів України 31 березня 2021 року балотуватимуться 44 кандидати у народні депутати України: в ОВО № 184 (Херсонська область) – 18 кандидатів, в ОВО № 197 (Черкаська область) – 26 кандидатів.

Окрім того, ЦВК зареєструвала довірених осіб кандидатів у народні депутати України Тетяни Лазаревої, зареєстрованої в ОВО № 184, та Дмитра Кухарчука, зареєстрованого в ОВО № 197 на проміжних виборах народних депутатів України 31 жовтня 2021 року.

Як повідомлялося, 1 жовтня ЦВК зареєструвала "двійників" кандидатів у депутати від "Слуги народу" Сергія Козиря та Геннадія Лагути.

вибори Верховна Рада ЦВК Кандидат реєстрація Херсонська область

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