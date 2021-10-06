Суд "ліквідував" двійника кандидата від "Слуги народу"

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Суд скасував зміну імені двійником кандидата від "Слуги народу" в окрузі №197 на Черкащині. Тепер в бюлетені на довиборах народного депутата буде один Віталій Войцехівський

Про це пише RegioNews з посиланням на Facebook громадської мережі "Опора"

Зазначається, що Центральна виборча комісія прийняла рішення про зміни до постанови про реєстрацію кандидата-самовисуванця в окрузі № 197 Віталія Олександровича Войцехівського (Постанова № 370 від 24 вересня 2021 року) на виконання ухвали Окружного адміністративного суду Києва від 6 жовтня.

15 із 16 присутніх членів Центральної виборчої комісії проголосували "за" внесення змін до попереднього рішення комісії. Так, слова Войцехівський Віталій Олександрович було замінено словами Шевченко Віктор Олександрович.

Нагадаємо, на засіданні 24 вересня Центральна виборча комісія зареєструвала кандидатом в одномандатному виборчому окрузі № 197 на проміжних виборах 31 жовтня самовисуванця – Віталія Войцехівського. Відповідно до відомостей, поданих до ЦВК, Віталій Олександрович Войцехівський змінив своє ім'я та прізвище 14 вересня (до зміни – Віктор Олександрович Шевченко). Документи на реєстрацію до комісії були подані 20 вересня, тобто ім’я та прізвище було змінене за 6 днів до подачі.

Одразу після реєстрації кандидата-самовисуванця поліція відкрила кримінальне провадження щодо ймовірного перешкоджання здійсненню виборчого права, за заявою від місцевого мешканця.

Сьогодні Окружний адміністративний суд Києва ухвалив зупинити дію рішення Деснянського районного у місті Києві відділу державної реєстрації актів цивільного стану Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) у вигляді свідоцтва про зміну прізвища, ім'я та по-батькові з Шевченко Віктор Олександрович (15 квітня 1972 року народження) на Войцехівський Віталій Олександрович (15 квітня 1972 року народження).

Також суд заборонив Центральній виборчій комісії використовувати змінені дані Шевченка, зокрема на інформаційному плакаті, у виборчому бюлетені та на сайті ЦВК.