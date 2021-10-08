Рада обрала Стефанчука спікером

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Верховна Рада обрала Руслана Стефанчука новим очільником парламенту та відкликала його з посади першого віце-спікера

Як передає RegioNews за відповідне рішення проголосував 261 народний депутат.

Перед цим депутати провели рейтингове голосування за кандидатів на посаду спікера, за результатами якого теж переміг Стефанчук. За нього проголосували 257 народних депутатів.

Окрім Руслана Стефанчука на посаду очільника парламенту були висунуті кандидатури лідера фракії "Голос" Ярослава Желізняка, позафракційного нардепа Гео Лероса, представників "Європейської солідарності" Олексія Гончаренка та Яни Зінкевич.

Під час обговорення нардепи Ярослав Желізняк та Олексій Гончаренко зняли свої кандидатури.

Нагададаємо, що Верховна Рада звільнила Дмитра Разумкова з посали очільника парламенту. За відповідне рішення проголосували 284 народних депутати.