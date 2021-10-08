Рада обрала Стефанчука спікером
Верховна Рада обрала Руслана Стефанчука новим очільником парламенту та відкликала його з посади першого віце-спікера
Як передає RegioNews за відповідне рішення проголосував 261 народний депутат.
Перед цим депутати провели рейтингове голосування за кандидатів на посаду спікера, за результатами якого теж переміг Стефанчук. За нього проголосували 257 народних депутатів.
Окрім Руслана Стефанчука на посаду очільника парламенту були висунуті кандидатури лідера фракії "Голос" Ярослава Желізняка, позафракційного нардепа Гео Лероса, представників "Європейської солідарності" Олексія Гончаренка та Яни Зінкевич.
Під час обговорення нардепи Ярослав Желізняк та Олексій Гончаренко зняли свої кандидатури.
Нагададаємо, що Верховна Рада звільнила Дмитра Разумкова з посали очільника парламенту. За відповідне рішення проголосували 284 народних депутати.
Перед цим перед депутатами виступив вже колишній очільник парламенту та ініціатори його відставки. Вони, зокрема обмінялися звинуваченнями на адресу одне-одного.
Нагадаємо, що у Трускавці "Слуга народу" майже одноголосно підтримала відставку Разумкова. Зібрано понад 150 підписів, чого достатньо для розгляду питання про відкликання голови Верховної Ради.
Про звільнення Разумкова у владних коридорах говорили не один місяць. Офіційно "останньою краплею" стали суперечки довкола закону про олігархів. За неофіційною інформацією, сплеск напруженості стався після розмови Зеленського та Разумкова, під час якої вони добряче посварилися і Банкова остаточно вирішила змінювати керівника парламенту.
У понеділок лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія приніс до Апарату Верховної Ради підписи депутатів щодо звільнення очільника парламенту Дмитра Разумкова, а 7 жовтня Разумкова звільнили