ЦВК зареєструвала ще одного "двійника" кандидата в депутати від "Слуги народу"

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Центральна виборча комісія на засіданні 1 жовтня зареєструвала кандидатами у народні депутати "двійників" зареєстрованих кандидатів Сергія Козиря та Геннадія Лагути

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення Громадської мережі "Опора"

Зокрема, зареєстровано Козиря Сергія Анатолійовича, який балотується шляхом самовисування. При цьому на окрузі 24 вересня зареєстрований голова Херсонської ОДА Козир Сергій В’ячеславович від партії "Слуга народу".

Крім того, поповнили перелік кандидатів одразу два Лагути: Геннадій Борисович та Геннадій Васильович.

Ім’я та прізвище цих кандидатів повністю ідентичне імені і прізвищу кандидата від Партії Ігоря Колихаєва "Нам тут жити" Лагути Геннадія Миколайовича, зареєстрованого 14 вересня.

Також зареєстровано кандидатом Колихаєва Юрія Анатолійовича, прізвище його ідентичне прізвищу міського голови Херсона Ігоря Колихаєва.

Як зазначають в організації це – той самий Юрій Колихаєв, який минулого року був кандидатом-"клоном" на виборах Херсонського міського голови. Принаймні, факті біографій у реєстраційних даних співпадають.

Окрім вищезазначених кандидатів, ЦВК 1 жовтня зареєструвала кандидатів: Дмитра Васильєва (самовисування) та Олександра Пономарьова (Блок опозиційних сил).

За словами голови ЦВК Олега Діденка, Комісія завершила реєстрацію кандидатів у народні депутати. По округу №184(Херсонщина) балотуватимуться 19 кандидатів у нардепи, ще 25 претендентам відмовили у реєстрації. По округу №197(Черкащина) - 26 кандидатів

Нагадаємо, що раніше на окрузі №197 зареєстрували двох кандидатів з однаковими прізвищем, ім’ям та по батькові – Віталій Олександрович Войцехівський. Один з них є міським головою Золотоноші Черкаської області та балотується від партії "Слуга народу", інший – самовисуванець, який нещодавно змінив ім’я та прізвище. Вибори в цих округах заплановані на 31 жовтня.