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08 жовтня 2021, 10:55 17

У поліції не вважають, що нардепа Полякова вбили

08 жовтня 2021, 10:55 17
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з відкритих джерел
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Національна поліція не розглядає версію вбивства депутата Верховної Ради Антона Полякова (група "За майбутнє"), він не був п'яний

"Жодних тілесних ушкоджень немає", - повідомили Українським новинам в поліції.

У відомстві зазначили, що попередньо депутат не був п'яний.

"Запаху алкоголю від нього не було", - зазначили в поліції.

Нагадаємо, що в п'ятницю вранці, 8 жовтня, стало відомо про смерть депутата Верховної Ради від партії "За майбутнє" Антона Полякова. Його тіло було знайдене в Дніпровському районі Києва.

Водія таксі з депутатом Верховної Ради Антоном Поляковим зупинила патрульна поліція за порушення правил дорожнього руху, після чого поліцейські намагалися реанімувати депутата. За словами генпрокурорки Ірини Венедіктової, водія таксі допитують

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