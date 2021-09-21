Київ зможе уникнути жорсткого локдауну при новій хвилі захворювання - Кличко

Фото: прес-служба КМДА

Як передає RegioNews, про це Кличко повідомив у ефір телеканалу ICTV.

На його думку, незважаючи на зростання захворюваності, Київ зможе уникнути локдауну через високий рівень вакцинації.

"Київ на сьогодні є лідером вакцинації в Україні. Станом на сьогодні вакциновано вже понад 1,6 мільйона осіб. Половина з них - понад 800 тисяч - щеплені двома дозами препарату проти коронавірусу", - зазначив Кличко.

Крім цього, Київ готовий і до боротьби з коронавірусом: "Зараз у столиці оснащено понад 4,5 тисячі ліжок, медики забезпечені всім необхідним, є 490 апаратів ШВЛ", - додав Кличко.