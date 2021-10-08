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Мер Києва Віталій Кличко йде у відпустку за сімейними обставинами з 11 жовтня

Про це пише RegioNews з посиланням на відповідне розпорядження, яке опубліковане на сайті Київської міської державної адміністрації.

Відомо, що очільник столиці йде у відпустку за свій рахунок з 11 по 13 жовтня. Точна причина відпустки столичного мера невідома.

Нагадаємо, що ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков після голосування за свою відставку заявив, що наступним після нього можуть звільнити Віталія Кличка. Йдеться про його посаду голови Київської міської державної адміністрації.

До цього сам очільник столиці заявляв про такі плани Офісу президента. Водночас у Раді готується до розгляду законопроєкт, який потенційно може дозволити поділити посади мера столиці та очільника КМДА