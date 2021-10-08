Киян попередили про зміни в роботі громадського транспорту на вихідних
У Києві на вихідні змінить роботу громадський транспорт
Як пише RegioNews з посиланням на пресслужбу "Київпастрансу", заплановані продовольчі ярмарки на вулицях Лісківській, Марини Цвєтаєвої, Голосіївській, Йорданській, Героїв Севастополя та Татарській.
З початку руху до закінчення ярмарків (орієнтовно до 18:00), рух маршрутів буде організовано:
Тролейбуси:
- № 34 по трасі: вул. Північна - просп. Героїв Сталінграда - вул. Маршала Тимошенка - просп. Героїв Сталінграда - вул. Маршала Малиновського - вул. Йорданська - вул. Олександра Архипенка - просп. Героїв Сталінграда - просп. Степана Бандери;
- № 37А від ст. м. "Лісова" до вул. Лісківської за чинною трасою руху, далі по трасі маршруту № 37.
Автобуси:
- № 2 в напрямку руху до вул. Шолуденка - від вул. Булгакова до вул. Академіка Каблукова за чинним маршрутом, далі - бульв. Вацлава Гавела (без заїзду на вул. Академіка Каблукова та вул. Героїв Севастополя) - вул. Гарматна - просп. Перемоги до вул. Шолуденка, в зворотному напрямку за чинним маршрутом;
- № 6 від Дарницької площі до вул. Милославської (без заїзду на вул. Лісківську та вул. Радунську);
- № 39 в напрямку руху до вул. Ракетної по трасі: просп. Голосіївський - просп. Науки - вул. Лисогірська - вул. Ракетна (селище Жовтневе), в зворотному напрямку за чинним маршрутом;
- № 61 від зал. пл. "Троєщина" до вул. Милославської (без заїзду на вул. Лісківську).
- № 31 від ст. м. "Політехнічний інститут" до вул. Багговутівської за чинним маршрутом, далі - вул. Отто Шмідта - вул. Татарська - вул. Нагірна, далі за чинним маршрутом.
Раніше повідомлялося, що на столичному мосту Метро тимчасово обмежать рух транспорту.
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