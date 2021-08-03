11:59  03 серпня
У Кличка розповіли, хто отримає перепустки на транспорт у разі нового локдауну в Києві
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03 серпня 2021, 11:59 605

У Кличка розповіли, хто отримає перепустки на транспорт у разі нового локдауну в Києві

03 серпня 2021, 11:59 605
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Фото з відкритих джерел
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Київська влада налагодила систему видачі електронних перепусток на транспорт на випадок запровадження локдаун

Як повідомив заступник голови КМДА Володимира Бондаренка в ефірі каналу "Україна 24", форма буде оприлюднена на початку наступного тижня, пише RegioNews.

"Хто може отримати? Звичайно, що це підприємства, які забезпечують життєдіяльність міста. Це підприємства транспорту, це підприємства, які працюють у сфері фармації, це підприємства, які забезпечують житлово-комунальне господарство", - сказав він.

Нагадаємо, раніше Ляшко назвав умову, при якій навчальним закладам дозволять працювати під час локдауну.

Київ

 
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