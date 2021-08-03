У Кличка розповіли, хто отримає перепустки на транспорт у разі нового локдауну в Києві

Як повідомив заступник голови КМДА Володимира Бондаренка в ефірі каналу "Україна 24", форма буде оприлюднена на початку наступного тижня, пише RegioNews.

"Хто може отримати? Звичайно, що це підприємства, які забезпечують життєдіяльність міста. Це підприємства транспорту, це підприємства, які працюють у сфері фармації, це підприємства, які забезпечують житлово-комунальне господарство", - сказав він.