Сьогодні розпочато щеплення мешканців Луганської області у відділеннях "Укрпошти"
У 22 відділеннях "Укрпошти" Луганщини почали робити щеплення проти COVID-19
Про це повідомляє пресслужба Луганської ОДА, передає RegioNews.
На базі відділень відкриті тимчасові пункти вакцинації, де працюють мобільні бригади.
Такі пункти працюватимуть у 22 відділеннях у різних населених пунктах області.
Щепитися там зможуть як працівники пошти, так і всі охочі з 08:00 до 12:00. З урахуванням кількості відвідувачів відділення, — йдеться у повідомленні.
Адреси тимчасових пунктів вакцинації у відділеннях "Укрпошти":
Лисичанськ-18, кв. Східний, 45; Попасна-2, вул. Миру, 3/1; Золоте-1, вул. Менделєєва, 7; Новодружеськ, вул. Центральна, 21; Троїцьке, просп. Перемоги, 40; Біловодськ-1, вул. Центральна, 132; Містки, пров. Поштовий, 5; Білолуцьк, вул. Панасенко, 10-А; Білокуракине-2, вул. Центральна, 83; Марківка, вул. Центральна, 25; Мілове, вул. Миру, 21; Станично-Луганське-1, вул. Барбашова, 38; Нижня Дуванка, вул. Поштова, 15; Сватове-3, вул. Шевченка, 4; Старобільськ-3, вул. Слобожанська, 35; Щастя, вул. Донецька, 30; Новопсков-3, вул. Українська, 53; Сєвєродонецьк-12, вул. Курчатова, 8; Кремінна-5, вул. Тітова, 45; Рубіжне-10, просп. Переможців, 12; Красноріченське, вул. Ф.Т.Дачка, 17; Новоайдар, вул. Центральна, 23-А.
Як повідомлялося, МОЗ затвердив список професій, обов'язкових для вакцинації від COVID-19.