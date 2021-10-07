Сьогодні розпочато щеплення мешканців Луганської області у відділеннях "Укрпошти"

07 жовтня 2021

Прощання з Разумковим: як Зеленський нічого не виграв і лише розв'язав своєму колишньому партнеру руки

Верховна Рада прогнозовано звільнила свого керівника. І, як заявив сам тепер уже ексспікер Дмитро Разумков, зняла усі перешкоди для початку його самостійної політичної кар'єри - аж до участі у президе...