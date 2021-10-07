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День в ООС: на Луганщині безпілотник бойовиків перетинав лінію розмежування
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07 жовтня 2021, 18:54 4

День в ООС: на Луганщині безпілотник бойовиків перетинав лінію розмежування

07 жовтня 2021, 18:54 4
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Фото з відкритих джерел
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Від початку цієї доби виявлено одне порушення з боку російсько-окупаційних військ

Про це повідомляє штаб ООС, передає RegioNews.

На Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії розмежування, - йдеться в повідомленні.

У штабі додають, що ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські підрозділи продовжують виконувати визначені завдання за призначенням.

Як повідомлялося, упродовж попередньої доби на Донбасі зафіксовано шість порушень режиму "тиші".

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