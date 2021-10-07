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07 жовтня 2021, 18:02 13

Список професій, обов'язкових для вакцинації від COVID-19, затверджений МОЗ

07 жовтня 2021, 18:02 13
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Фото з відкритих джерел
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Міністерство охорони здоров'я України затвердило перелік професій, для яких вакцинування проти коронавірусу є обов’язковим. Наказ набирає чинності через місяць з моменту його публікації

Про це повідомила пресслужба МОЗ, передає RegioNews.

Згідно з наказом від МОЗ, вакцинація проти коронавірусу є обов’язковою для працівників:

центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів;

місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів;

закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.

Наступним етапом до цього переліку будуть включені працівники усіх державних установ, організацій та підприємств, соціальні працівники та працівники поштових послуг. - відзначив голова МОЗ Віктор Ляшко.

Також міністр зауважив, що усі працівники перерахованих установ щоденно контактують з великою кількістю людей. Зокрема, більшість госпіталізованих хворих на коронавірус пацієнтів - невакциновані.

Працівники закладів освіти та органів виконавчої влади, які не щепляться проти COVID-19 протягом цього періоду, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати, - пише пресслужба МОЗ.

Як повідомлялося, 27 вересня оприлюднили для обговорення проєкт наказу з переліком професій, які підлягатимуть обов'язковій COVID-вакцинації.

Згодом міністр Ляшко пояснив, що відмова від обов'язкової вакцинації від COVID-19 передбачатиме відсторонення від роботи.

МОЗ Віктор Ляшко списки вакцинація

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